I LETTORI CI SCRIVONO / “A SAN NICOLÒ I MARCIAPIEDI SONO BUONI E CATTIVI”

Buongiorno, vi scrivo da San Nicolò, quello che vedete non è la foto di un prima e dopo la pulizia, ma è la foto di un marciapiede “buono (via della Pace) che si è meritato la pulizia, e un marciapiede “cattivo” (via Costantini) che invece non è stato pulito. Eppure sono vicinissimi, perché uno sì e uno no?

Paolo Di Marcantonio