FRANA DI 30 METRI INVADE LA STRADA, SI TEME PER UN CAMPEGGIO A MONTE

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi sta intervenendo sulla strada provinciale SP29b che conduce a SilVi Alta, in località Valle Scura, a seguito del crollo di della scarpata. Il fronte franato ha un'ampiezza di circa 30 metri e ha occupato l'intera sede stradale. La squadra intervenuta sul posto ha effettuato una verifica sommaria e speditiva delle condizioni di stabilità del terreno in prossimità del fronte di frana, al fine di verificate situazioni di pericolo relativamente al campeggio esistente a monte della strada. A scopo cautelativo sono intervenute anche unità cinofile dei vigili del fuoco. Inoltre è stato effettuato anche un sorvolo con l'elicottero "Drago 158" del Reparto Volo dei vigili del fuoco di Pescara, per un rilievo aereo della zona interessata dalla frana ed effettuare una verifica più dettagliata. Sul posto sono intervenuti anche il Sindaco di Silvi, tecnici e personale della Provincia di Teramo, oltre a volontari di protezione civile.