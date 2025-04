MUORE IN UN INCIDENTE STRADALE IN AUSTRALIA LA FIGLIA DI UN CONSIGLIERE COMUNALE

Era partita per andare a lavorare in Australia, forte di una laurea in biotecnologie che le assicurava un lavoro di grande interesse, e che l’aveva già portata per qualche anno in Irlanda. A casa, in Abruzzo, aveva lasciato tantissimi amici e la famiglia, con papà Antinoro consigliere comunale del Pd a Casalbordino. Aveva 35 anni Ludovica Piscicelli, e tutta la vita davanti, ma è morta a Perth, uccisa da un incidente stradale terribile. Secondo la ricostruzione della Polizia australiana, l’auto sulla quale viaggiava la giovane donna abruzzese è stata speronata e spinta in un burrone da un’altra auto, che non avrebbe rispettato le precedenza ad un incrocio. Inutili insoccorsi, per Ludovica, non c'è stato niente da fare. L’uomo alla guida dell’altra auto è stato arrestato.