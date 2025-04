A 23 ANNI RUBA UN’AUTO E SCAPPA, MA AL PRIMO PAESE SI SCHIANTA IN UN FRONTALE

È successo tutto in un pugno di minuti. Il ventitreenne di origini marocchine ha rubato un’auto, una vecchia Fiat Uno a Trasacco, nella Marsica, e si è dato alla fuga verso Avezzano. Temendo, probabilmente, di essere inseguito, ha preso a correre sempre di più, attraversando le campagne a forte velocità, fino ad arrivare al primo paese, Luco dei Marsi, dove la sua fuga è finita contro un’Alfa Romeo Tonale. Un frontale terribile, con la Uno semidistrutta e il ragazzo gravemente ferito, tanto che è stato necessario chiedere l’intervento dell’elisocorso, che l’ha poi portato all’ospedale dell’Aquila, dove è ricoverato in prognosi riservata. Solo accertamenti invece per l’uomo alla guida del suv, che ha riportato qualche contusione.