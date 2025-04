VISTA PEGGIORATA DOPO L’OPERAZIONE ALL’OCCHIO, ASL CONDANNATA A PAGARE 40 MILA EURO

Era andato a sottoporsi all’intervento chirurgico, convinto che gli avrebbe risolto i problemi di vista manifestatisi con l’età. Aveva 74anni, quando è entrato nella sala operatoria dell’ospedale di Vasto. Oggi, di anni ne ha 80, di interventi all’occhio ha dovuto subirne un altro, perche quella prima operazione non solo non gli ha portato miglioramenti, ma ha provocato un deciso peggioramento, sia della capacità visiva, sia della sua stessa qualità della vita. A nulla è servito il secondo intervento “riparatorio”, il problema rimane, tanto che l’uomo, un ex impiegato in pensione, ha deciso di citare in giudizio la Asl Vasto-Lanciano-Chieti, che è stata condannata a risarcire l’uomo con 40mila euro, proprio in considerazione del danno subito.