"IL COLLE E IL SOLLEONE" ELEGGE IL NUOVO DIRETTIVO E METTE IN CANTIERE TANTE NUOVE IDEE

Si è svolta giovedì ieri la prima riunione ufficiale del nuovo direttivo dell’associazione “Il Colle e Il Solleone”, eletto di recente durante l’assemblea dei soci tenutasi lo scorso venerdì 4 aprile. Nel corso della riunione, tenutasi presso la sede sociale, si è proceduto con la nomina delle nuove cariche. All’unanimità, è stata eletta come nuova presidente Angela Di Giammarco, che subentra allo storico presidente Graziano Di Luigi, al quale è stato riconosciuto il merito di aver guidato l’associazione per tanti anni con passione e visione. Il nuovo vicepresidente è Marco Di Sabatino, mentre completano il direttivo Enza Di Michelangelo, Roberto Barnabei, Sandro Di Donatantonio, lo stesso Graziano Di Luigi e Antonello Recinelli, nuovo ingresso nel gruppo dirigente. Durante l’incontro non ci si è limitati alle sole formalità: i nuovi membri hanno infatti già posto le basi per una progettualità a lungo termine che guarda al futuro con entusiasmo e spirito innovativo. Tra i temi affrontati, la volontà di rafforzare i rapporti istituzionali, espandere la visibilità del celebre “Torneo di Stù” anche oltre i confini comunali, potenziare la comunicazione e il merchandising, rinnovare l’identità grafica dell’associazione e promuovere un progetto sociale da finanziare con i proventi del torneo. Un nuovo corso, dunque, che parte all’insegna della continuità ma con uno sguardo rivolto al rinnovamento e alla crescita partecipativa. A breve, il nuovo direttivo sarà presentato ufficialmente a tutti i soci durante un aperitivo di benvenuto organizzato per martedì 15 aprile presso il Caffè della Corte. “Il Colle e Il Solleone” è pronto a scrivere un nuovo capitolo, con la stessa energia di sempre e tante nuove idee in cantiere.