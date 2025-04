CAMPLI / I GIOVANI DEM CONTESTANO L'INTESTAZIONE DELLA SEDE DI FDI A GIANO ACCAME



Una settimana fa a Campli si è svolto il congresso del circolo cittadino di Fratelli d’Italia,

come si vede dalle foto pubblicate sui social network, il circolo del partito è intitolato a

Giano Accame, ciò rappresenta l’ennesima provocazione che la destra abruzzese mette

in campo nel suo costante tentativo di legittimare una memoria storica che dovrebbe

restare condannata e distante dalle istituzioni repubblicane.

Giano Accame non è stato solo un giornalista o un pensatore: è stato un convinto

sostenitore della Repubblica Sociale Italiana e ha rivendicato nel tempo posizioni

apertamente nostalgiche del fascismo. Intitolargli un circolo è una scelta profondamente

politica, e non fa che evidenziare l’ormai chiara direzione ideologica che Fratelli d’Italia sta

prendendo in Abruzzo.

Questo episodio si va solamente ad aggiungere alle gravi affermazioni del Presidente

Marsilio, che ha definito “teppa rossa” e “bivacco di manipoli” l’occupazione pacifica del

Consiglio Regionale da parte di sindacati, cittadini e forze democratiche, colpevoli solo di

voler difendere il diritto alla sanità pubblica e protestare contro l’aumento dell’Irpef.

Così come non è casuale il tono irricevibile della sua lettera di risposta a Luciano D’Amico

– a cui esprimiamo piena solidarietà – nella quale Marsilio lo accusa di “invocare la piena

responsabilità come Mussolini dopo il delitto Matteotti”. Parole gravi e inquietanti, che

disvelano una visione nostalgica e inquietante della storia.

È evidente che in Abruzzo, Fratelli d’Italia stia portando avanti una narrazione che non ha

nulla a che vedere con la cultura democratica. L’intitolazione a Giano Accame ne è la

conferma simbolica.

Ribadiamo con forza il nostro impegno antifascista e il nostro rifiuto di ogni forma di

revisionismo. Continueremo a denunciare ogni rigurgito autoritario, ogni tentativo di

sdoganare figure e idee che non possono avere cittadinanza in una Regione che si vuole

democratica, giusta e antifascista.

Ilaria Barnabei, Segretaria provinciale Giovani Democratici di Teramo.

Emanuele Castigliego, Responsabile regionale comunicazione GD Abruzzo

Saverio Gileno, Segretario regionale GD Abruzzo