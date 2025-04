ANCHE GLI STUDENTI DEL DELFICO PARTECIPERANNO ALLA CORSA CONTRO LA FAME

Il Convitto Nazionale “M.Delfico” insieme a oltre 1500 scuole in tutta Italia parteciperà quest’anno, per la prima volta, alla Corsa contro la Fame.

Il progetto, promosso da Azione contro la Fame, organizzazione umanitaria internazionale che opera da oltre 40 anni nella cooperazione, lega sport e solidarietà con l’obiettivo di responsabilizzare gli studenti, che potranno acquisire tutte le competenze necessarie per maturare maggiore consapevolezza in tema di cittadinanza attiva e solidarietà, familiarizzando con il funzionamento e l’operato delle associazioni internazionali.

Tutti gli studenti iscritti avranno a disposizione il Passaporto Solidale, uno strumento che permetterà loro di diventare ambasciatori dei temi affrontati in classe, coinvolgendo parenti, amici e conoscenti, chiedendo loro di fare delle promesse di donazione per la Costa d’Avorio, il paese scelto quest’anno dall’associazione.

Il progetto, proposto dagli educatori e dai docenti del Convitto Nazionale di Teramo a tutte le classi della scuola Secondaria di I grado e alle ultime due classi della scuola Primaria, ha permesso ai ragazzi e alle famiglie coinvolte di approfondire temi importanti, quali la fame nel mondo, la deforestazione, lo sfruttamento del lavoro e delle risorse, la solidarietà, attraverso la partecipazione a webinar e all’incontro con operatrici di organizzazioni umanitarie.

L’evento finale si terrà sabato 12 aprile presso il Campo di atletica leggera della Gammarana dalle 10,00 alle 12,00.

I ragazzi, le famiglie e il personale della scuola potranno donare le proprie energie e il proprio tempo a sostegno di una causa sociale concreta, correndo e facendo sport.

Dopo la corsa i ragazzi raccoglieranno le donazioni, che verranno versate all’associazione attraverso un bonifico.

Azione contro la Fame rilascerà alla scuola un attestato, indicando la donazione ricevuta e quali azioni concrete si riusciranno a realizzare con quella cifra.

Con trenta euro, si può salvare la vita di un bambino.