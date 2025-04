PROGETTO VITALITY: ALL'UNI.TE UN CORSO DI FORMAZIONE PER L’IMPRENDITORIALITÀ E L’INNOVAZIONE

Sarà inaugurato martedì 15 aprile, alle ore 13.45, nella Aula 16 del Polo G. D’Annunzio, il Corso di formazione in Diritto e Management del mercato unico europeo, dell’innovazione e della sostenibilità delle imprese, organizzato dall’Università di Teramo nell’ambito del Task 7.4. Higher Education del WP 7 del Progetto Vitality, un ecosistema dell’innovazione finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevede la partecipazione di università ed enti principalmente di Abruzzo, Marche e Umbria.

L’evento inaugurale si aprirà con i saluti del magnifico rettore prof. Christian Corsi, del responsabile scientifico e coordinatore del Progetto Vitality prof. Dario Compagnone e della prof.ssa Marina D’Orsogna, responsabile del WP 7 del progetto (Awareness, dissemination and communication, higher education).

Seguiranno gli interventi dei co-responsabili del Corso di formazione prof. Antonio Prencipe, responsabile scientifico del Task 7.4, e prof. Alessandro Nato, membro del Task 7.4.

Il Corso, pensato per chi vuole trasformare un’idea in un’impresa di successo o consolidare un’attività esistente attraverso strumenti innovativi e strategie efficaci, si svolgerà da maggio a settembre 2025, ed è rivolto a studenti, startupper, imprenditori e professionisti.

Attraverso lezioni teoriche e incontri con esperti del settore, i partecipanti potranno acquisire competenze essenziali per affrontare il mercato globale, sviluppare modelli di business innovativi e accedere a strumenti di finanziamento e crescita imprenditoriale.

Il percorso formativo esplorerà le dinamiche interne ed esterne dei mercati che influenzano la nascita e la crescita delle imprese, analizzando le implicazioni normative, organizzative e manageriali dell’innovazione e del fare impresa. Saranno approfondite le strategie di business sostenibile e i processi di trasferimento tecnologico, con un focus sulle opportunità offerte dal mercato unico europeo e dalla digitalizzazione.

Al termine i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e un Open Badge “Imprenditorialità” emesso dall’Università degli Studi di Teramo.

Inoltre, ciascun Dipartimento potrà prevedere il riconoscimento agli studenti di CFU per ciascuna unità formativa completata.

Per iscriversi al corso è necessario compilare il form al link https://forms.gle/XhaPLATqyPArg5JT7.

Per maggiori informazioni: prof. Antonio Prencipe (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).