LA FRANA E' AD UN METRO DAL CAMPEGGIO, RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE

La foto è inquietante: la frana ad un metro dalla struttura del campeggio. Rimane chiusa per ora la provinciale 29b che conduce a Silvi alta. La vasta frana di versante ha completamente ostruito la strada. Il Comune ha prontamente interessato la Protezione civile e i tecnici sono al lavoro per valutare l’entità del fenomeno e le cause; elementi, questi, che condurranno a individuare la tipologia di intervento e i costi.

Fino a quando non vengono rimossi gli elementi di rischio sul fronte della frana e garantite quindi le condizioni di sicurezza la strada non può essere riaperta.