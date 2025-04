VIDEO / "LO SPETTACOLO SIAMO NOI". LA FONDAZIONE TRASFORMA LA MUSICA IN SOLIDARIETA'



"Lo spettacolo siamo noi" canta l'amore per il sociale alla comunità. Il progetto sociale sostenuto dalla Fondazione Tercas rappresenta un gesto collettivo di solidarietà nato dalla passione di Gennaro Varone, cantantautore della band che si esibirà in un concerto di beneficenza. Due le date previste: la prima ad Atri, ospiti nel Teatro comunale il 23 aprile; la seconda al Teatro dei Pioppi di Giulianova il 23 maggio.

La somma raccolta dall'acquisto del biglietto, che parte da un contributo minimo volontario di 10 euro, sarà devoluta agli assistiti delle associazioni Casa Madre Ester e Piccola Opera Caritas, due realtà che, profondamente inserite nel tessuto provinciale, si occupano di alleviare il disagio sociale declinato in tutte le sue forme, dalla disabilità all'affido dei minori.

Territorio, cultura, arte e musica fungono da parole chiave per la promozione umana e della carità intelletuale, obiettivi profusi dall'iniziativa.

Eugenia di Giandomenico