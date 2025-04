PALLONCINI BIANCHI E PELUCHE PER L'ULTIMO SALUTO ALLA PICCOLA SERENA MORTA A SEI MESI NELLA CULLA PER UN RIGURGITO

Si è svolto stamattina il funerale celebrati da don Devis Bertuzzi della piccola Serena, la bimba di sei mesi morta in culla mentre era all'asilo nido di Torano Nuovo per un rigurgito avvenuto durante il sonno. La vicenda che tutto il paese di Ancarano, ha visto oggi una grande partecipazione nella chiesa della Madonna della Pace. Tutto il circondario si è stretto in cordoglio con tutta la famiglia della piccola Serena in un ultimo saluto. Il lutto cittadino proclamato dal Sindaco Panichi ha espresso tutto il dolore della collettività verso questa tragedia che ha toccato il cuore di tutti. All'uscita dalla chiesa il saluto con tanti palloncini bianchi fatti volare in cielo ed un grande applauso. Il sindaco di Ancarano si è stretta attorno al dolore dei familiari: il papà Vincenzo, la mamma Rodica e la sorellina Simona, titolari di un’azienda agricola nella cittadina vibratiana.