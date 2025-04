CIAK, SULLA SPIAGGIA DI GIULIANOVA SI GIRA IL VIDEO SULLA STORIA DI CAFFE' CANE DELLA FINANZA ANDATO IN PENSIONE E ADOTTATO DAL SUO CONDUTTORE

Nella serie di servizi dedicati all'età avanzata dei cani , che andranno in onda su Canale 5, durante le rubrica del Tg5, L'Arca di Noè, saranno affrontate tematiche di rilievo come le nuove terapie alternative della medicina veterinaria , la nuova frontiera che consente ai proprietari di curare il proprio pet con soluzioni alternative ai comuni farmaci . L'uso della radiofrequenza è una delle tecniche più innovative che sfrutta il calore prodotto dalle onde elettromagnetiche per favorire processi di biostimolazione rigenerativa e azione antiinfiammatoria oltre che antidolorifica. All'interno dei diversi servizi sono state girate le riprese dedicate alla vita dei cani delle forze dell'ordine , arrivati a fine carriera. «Abbiamo avuto l'onore di ospitare l'unità cinofila della Guardia di Finanza con il cane Caffè accompagnato dal Tenente Tiziano Artimedi comandante del nucleo operativo del gruppo della Guardia di Finanza di Pescara e il Brigadiere Capo Scopel Massimo - racconta la veterinaria Giusy Branella - . La storia di Caffè che, a fine servizio, è stato adottato dal suo stesso conduttore di "lavoro" , il Brigadiere Scopel , appassionerà i telespettatori. Il cane Zito, accompagnato dal Comandante Maldera e dal Capitano Lanzolla del Nucleo Cinofili Carabinieri di Chieti, si e' esibito con dimostrazione di esercizi di obbedienza. I cani delle forze armate , a fine carriera possono restare all'interno del nucleo operativo o essere dati in adozione. Infine sono stati presentati dall'istruttore cinofilo Francesco Sacco, il cane Whiskey che da cane morsicatore e' diventato cane da soccorso e la storia a lieto fine di Rosa , cagnolina del rifugio Amici del Cane di Atri»