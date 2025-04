VIAGGIAVA VERSO TERAMO CON UN CHILO DI COCAINA IN MACCHINA

La polizia dell'Aquila ha tratto in

arresto un giovane ventitreenne romano che trasportava, a bordo del

proprio autoveicolo, più di un chilo di cocaina. In particolare,

nell'ambito dei servizi di pattugliamento disposti dala Stradale

Abruzzo e Molise sul tratto autostradale A24 tra Tornimparte e

L'Aquila ovest, caratterizzato dalla presenza di cantieri

particolarmente impattanti sulla circolazione, nei giorni scorsi, una

pattuglia ha rilevato l'anomala condotta di guida di una Toyota Yaris

che procedeva in direzione di Teramo. L'autovettura è stata pertanto

seguita e fermata all'interno dell'area di servizio Valle Aterno, in

prossimità dell'uscita autostradale di L'Aquila ovest. Durante il

controllo il conducente ha mostrato un atteggiamento nervoso che ha

insospettito gli agenti. Per tale motivo il controllo effettuato è

stato particolarmente approfondito, con perquisizione personale e

dell'autovettura.

E' stato così rinvenuto, nascosto nel portabagagli, un panetto

contenente polvere bianca. Successivamente, dai riscontri effettuati

dalla Scientifica della Questura di L'Aquila è risultato che la

sostanza rinvenuta - del peso di 1,024 chilogrammi - era cocaina pura.

La sostanza è stata immediatamente sequestrata, con

arresto in flagranza di reato del giovane che, su disposizione della

Procura della Repubblica di L'Aquila, è stato portato in carcere con

l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.