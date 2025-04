"NO AL SENO FAKE E ALLE TETTE BRANDIZZATE"I CHIRURGHI PLASTICI LANCIANO UNA CROCIATA

Un consensus sulla 'Bellezza

Naturale del Seno", per far fronte alle crescenti preoccupazioni

per i risultati dall'aspetto "innaturale" e al numero sempre

maggiore di interventi di revisione nella chirurgia estetica. Il

documento comune lanciato da un gruppo di chirurghi plastici, tra i quali anche tre conosciuti professionisti abruzzesi, e promosso con il contributo di Polytech è stato

presentato oggi al palazzo Turati di Milano.

A quanto emerso, la domanda di chirurgia estetica è in

aumento, con il settore della mastoplastica additiva che

rappresenta quasi 3 miliardi di dollari a livello globale e una

crescita annua del 7,5%. Ma come sottolinea Roy De Vita,

chirurgo plastico e direttore del reparto presso l'Istituto dei

tumori Regina Elena di Roma, la domanda "è spesso guidata da

aspettative irrealistiche. Molte donne - spiega - arrivano al

primo consulto chiedendo una marca o una forma di protesi vista

su Instagram. Ma le protesi sono dispositivi medici, al pari di

quelli ortopedici o cardiaci, non sono accessori".

Il consensus internazionale affronta sei delle aree più

comunemente fraintese nella chirurgia del seno: dalla scelta

dell'impianto alle aspettative delle pazienti, dai protocolli di

sicurezza alla selezione delle strutture. "Grande non significa

bello", sottolinea Patrick Mallucci, chirurgo plastico della

British association of plastic reconstructive and aesthetic

surgeons. "La bellezza è una questione di proporzioni, in genere

un rapporto di 45:55 tra il polo superiore e quello inferiore

del seno".

Il metodo 'Natural Breast Beauty' consente una maggiore

precisione clinica e va anche incontro a un'altra fascia di

richieste in aumento che punta a risultati più autentici e non

all'effetto 'artefatto': "Stiamo assistendo a due grandi

cambiamenti globali - osserva Karsten Hemmrich, ceo di Polytech

Health & Aestethic -, le donne chiedono risultati più naturali e

armoniosi, e cresce la richiesta di sicurezza e rigore

scientifico nella produzione dei dispositivi". Mariangela Dal

Prà, managing director Italia e Head of sales centrale Europe di

Polytech afferma: "Vogliamo che le donne siano informate e

consapevoli, non manipolate".