TROVATA SENZA VITA IN UNA STANZA DELL’HOTEL MICHELANGELO

Sembrava una chiamata come tante altre, un’apertura porta,in una stanza dell’hotel Michelangelo, ma quando sono arrivati sul posto, i Vigili del Fuoco non avrebbero mai pensato che oktre quella porta ci fosse in cadavere di una donna di 52 anni. Immediatamente, si è mossa la macchina dei soccorsi, e quella delle indagini, ma si è scoperto immediatamente che la donna è morta per un infarto. Era rumena, viveva al Michelangelo dal 27 marzo e aveva avuto in passato problemi con l’alcol.