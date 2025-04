LA VIA CRUCIS ALLA VILLA HA APERTO I RITI DELLA PASQUA TERAMANA

Celebrando, ormai tradizionalmente in anticipo di una settimana, la Via Crucis, il vescovo di Teramo Lorenzo Leuzzi ha aperto stasera i riti della Pasqua teramana. Anche quest'anno, per via dei lavori di rifunzionalizzazione del Teatro Romano, che l'ha ospitata negli anni scorsi, la Via Crucis si è spostata nella cornice, altrettanto suggestiva, della Villa Comunale, unendo l'aspetto religioso e quello della valorizzazione del patrimonio culturale e naturale. Una folla silenziosa e partecipe ha seguito la celebrazione.

Anche quest’anno le quattordici meditazioni sono state lette da rappresentanti delle parrocchie di Teramo e delle associazioni ecclesiali e di volontariato della diocesi. La colonna sonora musicale è stata della Cappella del Duomo di Teramo diretta dal Maestro Maurizio Vaccarilli accompagnati a un quartetto d’archi e un clarinetto del Conservatorio musicale "G. Braga" di Teramo.