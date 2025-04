VIDEO/ LA VIA CRUCIS ALLA VILLA HA APERTO I RITI DELLA PASQUA TERAMANA

Celebrando, ormai tradizionalmente in anticipo di una settimana, la Via Crucis, il vescovo di Teramo Lorenzo Leuzzi ha aperto stasera i riti della Pasqua teramana alla presenza di 500 persone che hanno seguito il rito. Anche quest'anno, per via dei lavori di rifunzionalizzazione del Teatro Romano, che l'ha ospitata negli anni scorsi, la Via Crucis si è spostata nella cornice, altrettanto suggestiva, della Villa Comunale, unendo l'aspetto religioso e quello della valorizzazione del patrimonio culturale e naturale. Una folla silenziosa e partecipe ha seguito la celebrazione.

Anche quest’anno le quattordici meditazioni sono state lette da rappresentanti delle parrocchie di Teramo e delle associazioni ecclesiali e di volontariato della diocesi. La colonna sonora musicale è stata della Cappella del Duomo di Teramo diretta dal Maestro Maurizio Vaccarilli accompagnati a un quartetto d’archi e un clarinetto del Conservatorio musicale "G. Braga" di Teramo. La diretta televisiva è a cura della Diocesi Teramo-Atri per la regia di Don Giulio e le riprese di Prodeo.

Qui di seguito potete riguardare la via Crucis andata in onda stasera