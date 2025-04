VIDEO-FOTO/ INAUGURATI I NUOVI LOCALI DELLA CGIL A TERAMO, IN VIALE CRISPI, ALLA PRESENZA DEL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE DELLA FILCTEM CGIL: E' STATA UNA GRANDE FESTA

Sono stati inaugurati oggi, in Viale Crispi 173, i nuovi locali, al piano terra, della CGIL di Teramo, alla presenza del Segretario generale nazionale della FILCTEM CGIL, Marco Falcinelli. Contestualmente, è stata scoperta una targa commemorativa in ricordo dell’attacco fascista alla Camera del Lavoro di Teramo, avvenuto il 1° aprile 1921, episodio tragico della storia locale che è stato ricordato con l’apposizione della targa nei prossimi giorni in piazza Martiri dove insisteva all’epoca la sede della CGIL.

A seguire, l'iniziativa è proseguita con l’apertura territoriale della campagna referendaria nazionale, per riaffermare con forza i diritti del lavoro e il valore della partecipazione democratica attraverso il voto. La giornata si concluderà con un momento conviviale, con food, birra e la musica dal vivo di Remo Leonzi.

Le “Giornate del Lavoro” vogliono essere uno spazio di incontro aperto alla cittadinanza, alle lavoratrici e ai lavoratori, per riaffermare i valori fondamentali del lavoro, della democrazia e dei diritti.

