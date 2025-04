TROVATO CINGHIALE MORTO SULLA STRADA DI COLLEATTERRATO

Cinghiale morto a Colleatterrato, sul ciglio della strada, subito dopo Casalena, salendo verso Colleatterrato Alto. Sul posto il Vigile Ecologigo Vincenzo Calvarese e il servizio veterinario della Asl, per tutti gli accertamenti di rito. Ignote le cause decesso che, vista la posizione, potrebbe anche essere stato provocato da un investimento, ma al momento non si ha notizia di automobilisti che abbiano segnalato incidenti con animali.