RICATTO SESSUALE AL TOYBOY, ARRESTATA UNA DONNA

Nel pomeriggio di ieri in Pineto i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto una donna del posto per “estorsione”. La stessa che da circa due anni aveva una relazione con un uomo molto più giovane di lei, da alcuni giorni lo minacciava di rivelare tutto alla fidanzata chiedendo per il suo silenzio la somma di euro 2.000. L’uomo invece di cedere alla richiesta denunciava tutto ai carabinieri che con lo stesso si presentavano nel luogo pattuito per la consegna della prima trance del denaro per un importo di euro 1.000. All’atto della consegna i Carabinieri intervenivano e bloccavano la donna che aveva appena ritirato le banconote dalla vittima. Denaro interamente recuperato e restituito al legittimo proprietario. La donna è stata tratta in arresto e condotta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, così come disposto dal PM di turno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo. La stessa nella tarda mattinata di oggi è comparsa davanti al Giudice del Tribunale di Teramo che dopo aver convalidato l’arresto della stessa ha disposto la liberazione imponendo il divieto di avvicinamento alla vittima.