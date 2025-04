DONATO VOLPI NUOVO PRESIDENTE DEL CLUB 41 DI TERAMO, SUCCEDE AD EUGENIO GALASSI

L’imprenditore Donato Volpi è stato eletto nuovo presidente del Club 41 di Teramo, con votazione unanime dei 31 soci presenti in assemblea e su proposta del presidente uscente, l’avvocato Eugenio Galassi, protagonista di un anno rimarchevole per iniziative di successo ed ingressi di nuovo soci (ben 13 ad oggi). Il nuovo direttivo composto, di nove soci tutti professionisti affermato nel territorio, affiancherà il presidente Volpi a partire da luglio, ma già si è reso protagonista di un prossimo interclub a Reims, in occasione di visite programmate alle prestigiose cantine di champagne locali.

Questo il direttivo: Past Presidente Avv. Eugenio Galassi, Vice Avv. Gianfranco Di Marcello, Segretario Geom. Mauro Ambrosini, Tesoriere Dr. Lorenzo Marinelli, Consiglieri: Dr. Michele Farinacci, Ing. Vittorio Rolli e Dr. Emidio Gabrielli, Webmaster Dr. Berardo Calzetta, IRO Dr. Giuseppe D’Annunzio.

Obiettivo del nuovo Presidente Volpi sarà il consolidamento del sodalizio teramano e degli intermeeting con gli altri club del vicino Piceno, già avviato con successo e soddisfazione quest’anno.