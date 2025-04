PINUCCIO E LELLA FAZIO HANNO INCONTRATO GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO “PASCAL-COMI-FORTI” E DEL POLO LICEALE “DELFICO-MONTAUTI” DI TERAMO

Presso l’Auditorium dell’Istituto per Geometri “Forti” di

Teramo, Pinuccio e Lella Fazio, genitori di Michele, vittima innocente delle mafie,

hanno incontrato le studentesse e gli studenti e i docenti dell’Istituto di Istruzione

Superiore “Pascal-Comi-Forti” e del Polo Liceale “Delfico-Montauti” di Teramo.

L’incontro è stato promosso dall’Associazione ETS “Società Civile” nell’ambito delle

iniziative educative programmate per la 33esima edizione del Premio nazionale “Paolo

Borsellino”

.Dopo i saluti e l’introduzione della dirigente scolastica Maria Letizia Fatigati, ha preso la

parola Francesca Martinelli, portavoce per la provincia di Teramo del Premio nazionale

“Paolo Borsellino”, che ha presentato i coniugi Fazio e ha coordinato l’incontro.

Successivamente sono intervenuti Pinuccio e Lella Fazio che hanno raccontato la

vicenda del loro figlio Michele che nel 2001, a soli 16 anni di età, fu ucciso dalla mafia,

ritrovandosi nel mezzo di uno scontro armato tra due clan rivali di Bari vecchia. La storia

dell’omicidio di Michele Fazio è una vicenda che fa male anche dopo molti anni. Una

vicenda che, però, presenta un importante insegnamento: la lotta per la legalità riguarda

tutti, quando si parla di criminalità l’uomo comune non è potenzialmente esente da

danni. Questo lo sanno bene i genitori di Michele, che si affacciava alla vita come i giovani

che partecipano ai loro incontri, per cui con la loro testimonianza cercano con tutte le loro

forze di dare l’opportunità di riflettere sull’importanza del senso del dovere, attraverso il

confronto diretto e il racconto di esperienze significative, sottolineando come la legalità

non sia un concetto da insegnare, ma un valore già presente nei giovani, da riscoprire e

rafforzare attraverso la conoscenza e l’esempio, scegliendo di stare dalla parte giusta,

non essendo indifferenti e denunciando ogni sopruso.

I genitori di Michele sono rimasti molto commossi dall’abbraccio finale degli studenti per

cui li hanno ringraziati per il loro gesto d’affetto, invitandoli a prestare attenzione a non

prendere la strada sbagliata. «La criminalità vi attira facilmente con i soldi o con uno

spinello ma, poi, per voi è finita perché vi restano due possibilità: il carcere oppure il

cimitero» - questo il monito di Pinuccio e Lella.

Altrettanto commovente il gesto dei genitori di Michele che, non appena usciti

dall’Auditorium, hanno rivolto lo sguardo verso il cielo dicendo: «Michele anche qui a

Teramo abbiamo parlato di te».

«La testimonianza diretta resta il veicolo migliore nel promuovere apprendimenti ed

educazioni e, per gli studenti dei licei classico, europeo e musicale e dei poli tecnologico

ed economico dei geometri e dei ragionieri, l'incontro con i genitori di Michele Fazio ha

rappresentato un significativo momento di promozione della cultura della legalità» - ha

dichiarato la dirigente scolastica Fatigati.

Per l’Associazione ETS “Società Civile”, hanno partecipato all’incontro anche il presidente

Leo Nodari e Maria Di Domenico.