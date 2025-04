VIDEO/ IL COMUNE DI FANO ADRIANO VUOLE PRENDERSI IL RIFUGIO DI PRATO SELVA, LA GST RINUNCIA A COSTITUIRSI...PER ORA

Queste immagini che vi riproponiamo oggi sono state girate cinque mesi fa. Con noi c'era Antonio Riccioni noto operatore della montagna che tanti anni fa ha lavorato proprio in questi luoghi. Vi riproponiamo queste immagini perchè il rifiugio dentro al quale siamo entrati (di proprietà della GST) vorrebbe prendersela ora il Comune di Fano Adriano. Sono in corso, infatti, colloqui tra la nuova governance GST presieduta da Piergiorgio Passerini ed il Sindaco Luigi Servi. Nell'ultima riunione, la Gst doveva costituirsi contro il comune di Fano ma ha chiesto al giudice di posticipare gli atti già avviati in precedenza perchè si vuole capire cosa accadrà il prossimo 12 maggio 2025 quando si saprà (in via informale si sa già) se il magistrato toglierà, come sembra, la custodia degli impianti dei Prati di Tivo e Prato Selva a Marco Finori.

L'obiettivo sarebbe quello di dare il rifugio al comune di Fano Adriano che lo gestirà e poi ricreare una stazione sciistica con impianti nuovi. I fondi regionali ci sono per fare tutto questo. Ma bisogna fare presto perchè la Gst dovrà essere chiusa e liquidata entro il prossimo mese di luglio 2025 come chiesto dai soci riuniti alla Camera di Commercio e dal presidente della Provincia Camillo D'Angelo.