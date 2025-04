VIDEO-FOTO/ GRANDE FESTA A CROGNALETO PER L'APERTURA DELL'ANNO GIUBILARE, TRA I 13 LUOGHI SANTUARI MARIANI C'E' ANCHE MADONNA DELLA TIBIA

Grande festa per il Comune di Crognaleto, dove si è celebrata l'inaugurazione dell'anno giubilare 2025 per uno dei tredici santuari mariani della diocesi: il Santuario della Madonna della Tibia. Arrocata su un comodo balcone di tufo e argilla a piú di 1000 mt di altitudine, la chiesetta del paesino montano, eretta alla Vergine nel 1617, una volta scoperta, continua a richiamare i suoi devoti, non meno per la sua storia secolare e il fascino mistico dei panorami che si dischiudono davanti alle loro preghiere.

"Per tutto il periodo estivo, ogni giovedí si potrà assistere all'adorazione eucaristica, mentre la domenica è canonizzata la Santa Messa" annuncia Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi Teramo-Atri, Mons. Lorenzo Leuzzi, ricordando quanto luoghi di culto simili s'elevino a un simbolo profondamente significativo per tutto territorio, da valorizzare.

E ne sono coscienti la ProLoco di Crognaleto e l'Associazione Madonna della Tibia, di recentissima costituzione, che in vigorosa sinergia con l'amministrazione comunale, si stanno spendendo per rendere il sito sempre piú accessibile, accomodando l'ascesa ai pellegrini che giungono per visitarlo e potenziandone la possibilità di ingresso.

"L'affluenza al santuario è aumentata notevolmente" racconta Giovanni Di Filippo, il presidente dell'associazione nata giusto un paio d'anni fa, ma che non ha perso tempo a profondere impegno e pazienza affinchè gli sforzi dessero presto i risultati sperati "già questa mattina, fuori programma e per un caso totalmente fortuito, abbiamo cercato di accontentare un paio di gruppi che ci hanno richiesto di poter entrare nel santuario, senza che fossero minimamente a conoscenza della manifestazione odierna. Uno arrivava addirittura da Roma. Tra gli obiettivi di quest'estate, c'è in lizza di agevolare e garantire visite e porte aperte tutti i giorni."

Per quanto giovane, i soci non sono nuovi alle iniziative per incentivare la popolarità del Tempietto intitolato a Maria, come escursioni o l'organizzazione degli appuntamenti già fissi del 9 agosto con la scenografica fiaccolata e la funzione religiosa dell'8 settembre, che garantiscono ai partecipanti di ottenere l'indulgenza plenaria. Provvidenziale il costante supporto della ProLoco che, per bocca del suo presidente Cesare Quaranta, si dichiara pronta a sostenere qualsiasi proposta "Il santuario è una risorsa per Crognaleto, perchè ripopola il paese, ma pure per tutto il territorio montano che tanto ha bisogno di essere rivalutato."

Neppure l'amministrazione comunale è estranea al progetto che mira alla riscoperta del territorio e alla sua valorizzazione, attraverso l'attrazione del turismo religioso. "Il patrimonio tradizionale della Madonna della Tibia non può essere nè sprecato nè abbandonato, piuttosto deve servire da volano per la rinascita della nostra area interna, che già in questo fine settimana ha vissuto momenti di promozione territoriale, culturale e umana per una coscienza più consapevole e responsabile grazie anche agli incontri sulla sicurezza tenuti dai Carabinieri" dichiara il Sindaco Orlando Persia.

A presenziare alla commossa e sentita cerimonia religiosa, conclusasi in un rinfresco conviviale vista emozionante Gran Sasso innevato d'aprile, anche il Prefetto di Teramo Fabrizio Stelo, che non manca mai di far sentire la sua vicinanza alla comunità che rappresenta.

Eugenia Di Giandomenico