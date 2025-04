ESCE DI CASA PER ANDARE IN PALESTRA E SPARISCE, SI CERCA UN 48ENNE SU TUTTO IL TERRITORIO

Esce di casa per andare in palestra a Val Vomano e non fa più rientro a casa. A presentare la denuncia di scomparsa ai carabinieri sono stati i familiari dopo aver cercato di contattarlo per tutta una notte sul telefono cellulare senza ottenere risposte: da ieri mattina su tutto il territorio teramano si cerca Martino Caldarelli, 48enne di Isola del Gran Sasso, residente nella frazione di San Pietro con la mamma. venerdì pomeriggio, poco dopo le 14, l'uomo è uscito dalla sua abitazione a bordo di una Panda Rossa dicendo che sarebbe andato in palestra a Val Vomano. A casa non è tornato per cena e inutili si sono rivelati i tentativi di contattarlo sul telefono cellulare che risulta spento e non raggiungibile. Ieri mattina i familiari hanno presentato denuncia ai cara-binieri e così sono immediatamente scattate le ricerche con le fotografie dell'uomo diffuse a tutte le stazioni dell'Arma. Nel frattempo dalla serata di ieri è scattata la mobilita-zione sui social con appelli su vari gruppi sia di Isola. La sua Panda rossa è targata Da041fe.