Due auto a fuoco ieri sera a Giulianova. Erano circa le 21 quando in Via Ruetta Bompadre sono andate a fuoco due auto. È servito l' intervento dei Vigili Del Fuoco ed anche dell'ufficio tecnico comunale di Giulianova per domare l'incendio arrivati subito sul posto. Ignote le cause sulle quali stanno indagando i carabinieri.