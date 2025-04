MALORI ALLA VIA CRUCIS E IN TRE CHIESE DEL TERAMANO

Il primo caso, durante la via Crucis alla Villa Comunale, quando una donna si è sentita male ed è stata soccorsa dagli operatori del 118, presenti con l’ambulanza al presidio di emergenza. Oggi, invece, per la Domenica delle Palme, sono stati tre i casi di malori in chiesa, a San Pietro di Civitella del Tronto, a Notaresco e ad Alba Adriatica. In tutti e tre i casi sono stati gli operatori del 118 ad intervenire e, sempre in tutti e tre i casi, si trattava di persone con un’età vicina ai 90 anni, ma che non avevano mancare l’appuntamento con i ramoscelli d’Ulivo benedetti.