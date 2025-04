I LETTORI CI SCRIVONO/ TERAMO E' TERRA DI NESSUNO E SUGLI ASFALTI....

Li definiamo scavi abbandonati ormai, sono i luoghi in cui la ditta appaltatrice di Enel Energia ha eseguito scavi con cavi scoperti e lasciati in abbandono per mesi. Via Scarpelli oggetto del vostro servizio ma anche via Turati (tempo fa vi abbiamo coinvolto nel tour di viale Bovo) sono tutti rimasti in abbandono di mesi e mesi fa....intanto in comune alle richieste di asfalto in viale Bovio nessuno ci dà risposte perché senza ultimare i lavori non si può procedere al nuovo manto di asfalto.

Teramo ormai è terra di nessuno dove regna il menefreghismo totale e dove ognuno è libero di fare ciò che vuole, ovviamente controlli zero, polizia municipale ( con nuove assunzioni) assente e tecnici comunali inesistenti. I risultati? Parcheggi selvaggi e prepotenza (vedi piazza Dante) scavi abbandonati all interno della città, lavori fantasmi vedi zona chiesa di sant Antonio, e mercato di.piazza Verdi, l 'elenco è vasto e sicuramente non finisce qui.

Roberto Iannetti

Nella foto: alcuni scavi infiniti in centro