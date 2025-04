VIDEO-FOTO/ PRONTA (FINALMENTE) LA NUOVA SCUOLA DI VILLA VOMANO

Era il 7 settembre del 2023 quando l'allora Giunta uscente, che si sarebbe poi ripresentata alle elezioni comunali, con una affollata conferenza stampa sul posto annunciava i lavori per la nuova scuola dell'infanzia a Villa Vomano. I tempi dovevano essere brevi, ma brevi non sono stati, se è vero come è verissimo, che solo in questi giorni la struttura esterna è stata conclusa (mancano ancora gli arredi interni...tutti gli arredi, tende comprese) con un anno intero di ritardo, rispetto al cronoprogramma. C'è voluta la pazienza dell'assessore Di Marcantonio e lo spunto del dirigente Manetta per dare la giusta svolta al cantiere. Oggi siamo stati sul posto e vi mostriamo l'esterno concluso della scuola, che ospiterà: 25 bambini dell'infanzia e 8 della sezione Primavera a partire dal nuovo anno scolastico 2025/2026. I lavori per un importo di 1,2 milioni di euro, dei quali 270mila euro di fondi propri del Comune dunque si sono conclusi nei giorni scorsi, ma non vi sono notizie ancora sul progetto esecutivo promesso all'epoca per completare lo ‘scheletro’, che giace mai concluso al confine di questa scuola, dal 2006 e che presenta l’ossatura in mattoni e cemento senza alcun presente e futuro. Ci hanno provato due amministrazioni di colore politico diverso, ma il risultato non è cambiato.