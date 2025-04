LO SCOMPARSO/ L'ULTIMA VOLTA CHE IL CELLULARE DI MARTINO CALDARELLI E' RISULTATO ACCESO...SI TROVAVA IN VAL VIBRATA

L'ultima volta che il suo cellulare è risultato acceso si è aggangiato ad una cella telefonica in Val Vibrata. Martino Caldarelli, 48enne di Isola del Gran Sasso è scomparso da oltre 48 ore, la sua auto non si trova ancora e non risulta essere mai andato nè a casa della fidanzata a Val Vomano e tanto meno in palestra come aveva detto di voler fare alla mamma con la quale abitava. Così, è uscito di casa Martino Caldarelli residente nella frazione di San Pietro e non vi ha fatto più ritorno. Era a bordo di una Panda rossa. Ieri mattina i familiari hanno presentato denuncia ai carabinieri e così sono immediatamente scattate le ricerche, con le fotografie dell'uomo diffuse a tutte le stazioni dell'Arma. La sua Panda rossa è targata Da041fe.