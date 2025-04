I LETTORI CI SCRIVONO / SI RISPARMIA SU TUTTO,.. ANCHE SULLE LETTERE

Salve, ho notato questo cartello in via Cona, in quello che era il negozio Punto Verde, sotto un palazzo appena rifatto. Non so se sia un errore o una trovata pubblicitaria, ma se proprio volevano risparmiare sulle lettere, invece di AFFITASI, potevano scrivere “FITTASI” e la grammatica era salva.