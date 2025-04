AVVELENATO O MALATO? SI SCOPRIRANNO A TERAMO LE CAUSE DELLA MORTE DELL’ORSO TROVATO IERI

Si scoprirà a Teramo la causa della morte dell’orso, trovato senza vita ieri da un gruppo di escursionisti nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, in una zona montana, limitrofa a Forca Caruso. Si tratta di un maschio di circa 8-10 anni, sul cui corpo i veterinari hanno escluso, almeno dalla ispezione esterna, la presenza di fori riconducibili ad arma da fuoco e accertato la presenza di numerosi traumi. In ogni caso sia la natura dei traumi, che sia l'assenza di colpi di arma da fuoco potrà essere accertata solo a seguito degli esami previsti, dall'apposito protocollo, presso l'Università di Teramo e soprattutto presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, dove la Procura competente ha disposto il trasferimento della carcassa, e dove saranno svolti anche gli esami tossicologici e diagnostici per accertare eventuali patologie. Il sospetto è che possa trattarsi di un avvelenamento. Sul posto, infatti, gli operatori del Nucleo Cinofilo Antiveleno del PNALM che hanno iniziato a ispezionare il territorio per accertare l'eventuale presenza di esche e bocconi avvelenati, non rinvenendo però nulla. I controlli del territorio, con i cani antiveleno, continueranno anche nei prossimi giorni. Sull'orso verrà eseguito anche un riscontro genetico per vedere se questo esemplare è censito nella banca dati.