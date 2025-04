ELEZIONI/ CAMBIA LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER COMUNI E REFERENDUM

Il Consiglio regionale dell’Abruzzo recepisce le linee guida AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), definite con la Delibera n. 102/25/CONS dell’8 aprile 2025, relative agli adempimenti previsti in occasione delle elezioni referendarie dell'8 e 9 giugno e delle amministrative del 25 e 26 maggio 2025, per le attività di informazione e di comunicazione istituzionale, contenute nell'art. 9 della legge 28/2000. Sempre l’Autorità, ha pubblicato sul suo portale ulteriori precisazioni sulla materia, condensate in una serie di “Faq”. Il Corecom Abruzzo, inoltre, ha riportato all’interno dei propri canali istituzionali le medesime informazioni.

Sostanzialmente, AGCOM valuta come non sanzionabili le attività di informazione e di comunicazione, purché non relative ai temi referendari. Restano invece sanzionabili le notizie relative ai Comuni chiamati al voto, che ricordiamo essere Ortona (CH), Sulmona (AQ), Bisegna (AQ), Carsoli (AQ), Bussi sul Tirino (PE), Castilenti (TE), e le iniziative e gli eventi che vi svolgeranno. Ne consegue che l’attività di informazione del Consiglio regionale dell’Abruzzo resterà garantita per tutta la durata delle tornate elettorali, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa e in linea con le direttive dell’Autorità Garante.