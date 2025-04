SIMONA LEOGRANDE E' IL NUOVO VICEPREFETTO AGGIUNTO DELLA PREFETTURA, SI AGGIUNGE ALLO STAFF

Il Viceprefetto Aggiunto, dott.ssa Simona Leogrande, ha assunto oggi l’incarico di

Dirigente dell’Area III “Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali,

contenzioso e Rappresentanza in Giudizio”.

Originaria di Bari, la dottoressa Leogrande, da poco uscita dal VII Corso di formazione

per l’accesso alla carriera prefettizia, arriva a Teramo dopo aver svolto un periodo di

missione alla Prefettura di Pescara. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli

Studi di Teramo ha svolto anche le attività di Funzionario Amministrativo in distacco

presso la Prefettura di Pescara e di Funzionario Altamente Specializzato presso la

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di

Ancona.

Il Prefetto Fabrizio Stelo: “Lo staff dirigenziale della Prefettura si amplia. Rivolgo i

migliori auguri di buon lavoro alla Dott.ssa Leogrande.”

Ecco così ridefiniti gli incarichi dirigenziali della Prefettura di Teramo:

-Vicario del Prefetto, Viceprefetto Dr. Alberto DI GAETANO – Coordinatore della

Prefettura U.T.G., Dirigente dell’Area II “Raccordo con gli Enti Locali,

Consultazioni Elettorali e Referendarie”;

-Capo di Gabinetto del Prefetto, Viceprefetto Aggiunto Dr.ssa Luana STRIPPOLI -

Dirigente del “Gabinetto del Prefetto e della Protezione Civile, Difesa Civile e

Coordinamento del Soccorso Pubblico” e Dirigente dell’Area I “Ordine e Sicurezza

Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale”;

-Viceprefetto Aggiunto Dr. Federico MALAVASI – Dirigente dell’Area IV “Tutela

dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione”;

Ufficio Stampa

Capo Ufficio Stampa: Viceprefetto aggiunto dott.ssa Luana Strippoli

Addetto Stampa: Matteo Di Gialluca

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

-Viceprefetto Aggiunto Dr.ssa Simona LEOGRANDE – Dirigente dell’Area III

“Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, contenzioso e

Rappresentanza in Giudizio”;

-Dr.ssa Chiara FABRIZI - Dirigente dell’Ufficio “Contabilità, Gestione Finanziaria,

Attività Contrattuale e Servizi Generali”.