ATTENZIONE AI MESSAGGI FALSI CHE ARRIVANO SU WHATSAPP, VOGLIONO SOTTRARRE I DATI IN RUBRICA

L’associazione Robin Hood- Konsumer segnala che egli ultimi giorni si sta diffondendo un messaggio tra gli utenti di WhatsApp, arriva da un numero amico che chiede una mano per una sua amica o figlia di una amica ma è una truffa per sottrarre i dati della rubrica dallo smartphone. Con l’avvento dei social, in molti abbiamo ricevuto il messaggio di amici o parenti che, in corsa per qualche concorso di fotografia o scrittura, ci hanno chiesto di votarli invitandoci a cliccare su un link. Su questa consuetudine fa leva la nuova truffa telematica che sta rimbalzando da cellulare a cellulare tra gli utenti di WhatsApp, una frode che sfrutta la fiducia delle persone attraverso un link apparentemente innocuo La Polizia delle Comunicazioni ha confermato che si tratta di un metodo usato dai cyber-criminali per impadronirsi dell’account WhatsApp, sfruttare il servizio di messaggistica istantanea per compiere ulteriori frodi utilizzando il numero di telefono della vittima, e per avere accesso ai contatti salvati nella rubrica. Nel caso di messaggi sospetti, tra le raccomandazioni quella di contattare telefonicamente il mittente per accertarsi che il suo account non sia stato violato.

QUI SOTTO UN ESEMPIO

Ciao! Per favore votate per Federica in questo sondaggio, è la figlia di una mia amica, il premio principale è una borsa di studio per l'istruzione gratuita per tutto il prossimo anno, questo è molto importante per lei. Grazie mille!