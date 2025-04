FLIXBUS INAUGURA UNA FERMATA A COLLEDARA

FlixBus, il servizio di viaggi in autobus caratterizzato dall’iconica livrea verde già attivo in circa 300 città italiane, inaugura una fermata a Colledara.

Sono già attivi collegamenti diretti fra il terminal autobus cittadino e 20 destinazioni italiane, per consentire alle persone residenti nella zona di spostarsi in Italia con maggiore facilità.

Ogni giorno, alle ore 13:30, parte un autobus che raggiunge Roma in un’ora e 45 minuti (con arrivo alla stazione di Tiburtina alle 15:15) e l’aeroporto di Fiumicino in due ore e 45 minuti (con arrivo alle 16:15). Il servizio si offre quindi come soluzione ideale per chi studia o lavora a Roma e si sposta come pendolare fra la Capitale e Colledara, ma anche per chi quest’anno partirà per le vacanze da Fiumicino.

Da Colledara sono raggiungibili anche numerose località delle Marche: lungo la costa adriatica, si può arrivare comodamente a Porto d’Ascoli, San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima, Pedaso, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Civitanova Marche, Senigallia e Pesaro. Anche Macerata è collegata, sia all’autostazione di Via Gino Valentini che in località Piediripa.

Anche le città universitarie del nord Italia diventano facilmente raggiungibili da Colledara grazie ai collegamenti con Bologna, Parma, Milano e Torino, attivi dal mercoledì alla domenica con partenza alle 10:30. Gli autobus FlixBus diretti verso nord fermano anche a Riccione e a Rimini, proponendosi come soluzione di viaggio per chi punta a trascorrere l’estate in Romagna, e a Piacenza.

I biglietti sono acquistabili tramite tutti i canali della società: dal sito, dall’app FlixBus gratuita e presso i rivenditori fisici in tutta Italia.

I piccoli borghi italiani e le aree interne: una risorsa da promuovere e valorizzare

Le persone che vivono a Colledara e nei comuni vicini non sono le uniche che potranno trarre vantaggio dai collegamenti attivati da FlixBus per spostarsi verso le altre regioni: infatti, anche chi vorrà visitare Colledara e il suo territorio potrà beneficiare di questa nuova offerta di mobilità già a partire dai ponti, ormai vicini, del 25 aprile e del 1° maggio, oppure durante l’estate.

La scelta di integrare Colledara nella sua rete riflette l’attenzione di FlixBus ai piccoli centri italiani – circa il 40% delle fermate collegate in Italia si trovano in comuni con meno di 20.000 abitanti – e la sua volontà di contribuire alla deconcentrazione dei flussi turistici e alla promozione delle aree interne, riconosciute dal dibattito pubblico come possibili hub per lo sviluppo di stili di vita più sostenibili.[1]

L’autobus si propone, del resto, come soluzione vantaggiosa per arrivare in luoghi poco collegati dal treno, spesso aree di interesse culturale e paesaggistico il cui potenziale rischia di rimanere inespresso.

A proposito di FlixBus

FlixBus è il servizio su gomma del gruppo Flix, che punta a trasformare il settore del trasporto collettivo offrendo soluzioni di viaggio a lunga percorrenza sostenibili e per tutte le tasche in autobus e in treno in più di 40 Paesi in quattro continenti.

Dal lancio del servizio FlixBus, avvenuto nel 2013, Flix ha rapidamente conquistato una posizione di leadership nel mercato dei viaggi in autobus a lunga percorrenza con i marchi FlixBus, FlixTrain, Kamil Koç e Greyhound in Europa, Nord America e Turchia grazie a un modello di business asset-light e a un’innovativa infrastruttura tecnologica, espandendosi anche in Sud America e in India.

Spinta da un approccio pionieristico alla mobilità sostenibile, Flix si impegna a raggiungere l’obiettivo di net zero entro il 2040 in Europa e il 2050 a livello globale. Per valutare i propri progressi all'interno di un quadro scientificamente riconosciuto, Flix ha stabilito obiettivi di riduzione delle emissioni a breve termine con l'iniziativa Science Based Targets.

Mentre il team Flix si occupa con un approccio data-driven della pianificazione della rete, delle strategie di prezzo, delle attività di operations, del marketing, delle vendite, della gestione della qualità e del business development, le aziende partner sono responsabili del servizio operativo quotidiano. L'innovativa combinazione di competenze tecnologiche avanzate con quelle tradizionali, legate al settore del trasporto passeggeri su gomma e rotaia, ha trasformato una start-up europea in una società travel tech leader in espansione a livello globale.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.flixbus.it