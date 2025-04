CASO IMR INDUSTRIALESUD / GATTI RACCOGLIE LA RICHIESTA DEI SINDACATI E COINVOLGE LA MAGNACCA, CHE FISSA IL TAVOLO PER IL 24 APRILE

Fissato al 24 aprile prossimo il tavolo tra i sidacati e la Regione Abruzzo per la vertenza IMR Industrialesud. Arriva celerissima la risposta dell'Ente, in seguito alla conferenza stampa tenutasi questa mattina nella sede della CGIL, per tentare di risolvere la spinosa questione aziendale. Il consigliere Paolo Gatti, si è subito fatto portavoce del problema coinvolgendo l’assessora Tiziana Magnacca, che non ha esitato un attimo a raccogliere le richieste, fissando appunto il tavolo per il 24 aprile. La stessa assessora al lavoro, però, ha anche voluto richiamare l'attenzione dei sindacati sull’esigenza di tenere i toni il più possibile focalizzati sulle possibili soluzioni, evitando derive populistiche. Il tessuto economico teramano e abruzzese non possono permettersi, infatti, il rischio che aziende di questo genere valutino la possibilità di delocalizzare.