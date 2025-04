SIAMO ROSETO: «NUOVA FIGURACCIA DI NUGNES: RIBOCCIATI GLI AUMENTI TARI»

Una nuova pesante sentenza boccia l’operato dell’amministrazione Nugnes: persa in Consiglio di Stato la causa sull’aumento delle tariffe TARI adottato nel 2023.

Dopo la pronuncia del TAR, il quale aveva espresso la propria posizione dichiarando del tutto illegittimi i rincari operati, adesso anche il livello superiore di giurisdizione confera l’illegittimità degli atti adottati in Consilio comunale dalla maggioranza.

Questa leggerezza mista a disinvoltura amministrativa si traducono in un ammanco pari a 900mila euro. Chi sarà chiamato adesso a coprire questa differenza frutto di una decisione tanto immotivata quanto contraria alla legge?

Ci sembra doveroso, viste anche le ultime vicende in materia di conflitto di interessi e di dubbia assegnazione di contributi alle associazioni, tornare a chiedere a questa amministrazione di fare un passo indietro.

Non possiamo più accettare che sia nuovamente la comunità rosetana a dover pagare per l’incapacità e la presunzione di chi continua a dimostrare di non conoscere la legge e non ha ancora compreso cosa significhi davvero gestire un ente pubblico.

SiAmo Roseto