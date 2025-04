STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI TERAMO IN VISITA AL QUIRINALE CON IL MAGNIFICO RETTORE CHRISTIAN CORSI. PER LORO ANCHE UNA LEZIONE MAGISTRALE DI GIOVANNI GRASSO, CONSIGLIERE PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA





Questa mattina quaranta studenti iscritti alle lauree magistrali dell’Università di Teramo, accompagnati dal magnifico rettore Christian Corsi, sono stati in visita al Quirinale.

La giornata, programmata nei dettagli, ha previsto anche una lezione magistrale di Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica Giorgio Mattarella.

«La visita al Quirinale - ha sottolineato il magnifico rettore Christian Corsi - è il primo di una serie di appuntamenti che ho programmato con lo scopo di sensibilizzare ed educare i nostri studenti a una cittadinanza attiva e consapevole, necessaria a completare un percorso di alta formazione come quello universitario. Visitare il Quirinale rappresenta di per sé un’occasione per riannodare il filo di continuità tra cittadini e istituzioni. E questo è stato anche il senso di una importante lezione del consigliere Giovanni Grasso che ha ripercorso momenti recenti e cruciali della vita della nostra Repubblica e che ha letteralmente affascinato i nostri studenti. Credo che questa iniziativa, come quelle future, possa contribuire a rinnovare un dialogo con le istituzioni, necessario per le sfide del nostro tempo e a trasmettere nei giovani la coscienza che saranno loro i protagonisti dell’Italia che verrà».