IL "PADRE" DELLA CICLABILE DI VIA PO NON E' PIU' PRESIDENTE DELLA FIAB, ENTRA NEL DIRETTIVO COME PENULTIMO DEGLI ELETTI

Dopo due mandati alla guida della FIAB, l’architetto Alessandro Tursi, progettista della discussa pista ciclabile coi cordoli di Teramo, non è più presidente nazionale della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Ieri, infatti, è stato eletto a Parma, nel corso dell’assemblea nazionale, il nuovo presidente, il professionista romano Luigi Menna, che nello scorso triennio è stato tesoriere della Federazione. Il padre della ciclovia teramana resta nel direttivo, ma il suo risultato elettorale non è esaltante, anzi. Tursi, infatti, è il 16esimo su 17 eletti.

1 Repetto Alessandra, 125 preferenze

2 Bruschi Giovanni, 88 preferenze

3 Tormene Alessandra, 87 preferenze

4 Fontanive Monica, 79 preferenze

5 Paltrinieri Davide, 78 voti

6 Gallo Elisa, 76 voti

7 Maggioni Susanna, 69 voti

8 Sforza Tiziana, 69 voti

9 Gaspardo Moro Massimo, 68 voti

10 Menna Luigi 62 voti

11 Dandalo Maria Teresa, 59 voti

12 Giubelli Giuliano, 58 voti

13 Gabucci Ada, 57 voti

14 Fedi Angelo, 56 voti

15 Polverini Luca, 55 voti

16 Tursi Alessandro, 53 voti

17 Galla Marco, 49 voti

Il risultato di Tursi era nell'aria, visti i tanti malumori verso la sua presidenza, che in ambito locale avevano portato alle dimissioni in blocco del direttivo di Fiab Teramo, per protesta contro le ingerenze dell'ormai ex presidente nazionale e per il mancato coinvolgimento nel progetto della tanto contestata ciclabile teramana