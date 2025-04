PERDE IL PORTAFOGLIO, VA IN CASERMA A DENUNCIARE E L’ARRESTANO: ERA LATITANTE

In Abruzzo era solo di passaggio, e dopo un giro tra varie località, questa mattina è arrivato a Sulmona, per visitare la città che si prepara alla tradizionale processione della “Madonna che scappa” quando, all’improvviso, si è accorto di aver perso il portafoglio. Un evento spiacevole per chiunque, ma ancora di più per chi, come il protagonista di questa storia, è straniero in terra straniera, essendo romeno in Italia da poco tempo. Sarà stato forse per la preoccupazione di quel portafoglio perduto, ma prima di entrare nella caserma dei Carabinieri ha dimenticato un piccolo, piccolissimo particolare: era ricercato. Più precisamente: un latitante, colpito da un ordine di carcerazione perché deve scontare un anno di pena, per la sentenza del Tribunale di Torino per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. È stato arrestato dagli stessi Carabinieri che avevano appena raccolto la sua denuncia di smarrimento del portafoglio.