FESTA PER IL GIURAMENTO DEL NUOVO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PESCARA LUIGI CIRILLO, PER NOVE ANNI HA LAVORATO A TERAMO

Luigi Cirilloè il nuovo presidente del Tribunale di Pescara. Cirillo è nato a Roma il 15 febbraio 1960 e, dopo aver prestato servizio nel tribunale di Teramo, per nove anni è stato prima giudice del collegio e poi consigliere della Corte d'appello dell'Aquila. Tutti lo ricordano a Teramo per i suoi modi eleganti e da vero signore. Nel novembre del 2016, il magistrato era stato nominato dal Consiglio superiore della magistratura come nuovo presidente del tribunale di Ascoli Piceno, dove aveva poi prestato giuramento nel gennaio del 2017 e succedendo al suo predecessore Fulvio Uccella. Dopo otto anni di servizio, il 4 dicembre scorso Cirillo è stato designato dal Csm come nuovo presidente del tribunale di Pescara, per poi essere nominato il 19 febbraio scorso, andando a prendere il posto dell'uscente Angelo Mariano Bozza. E' stato il procuratore capo Bellelli a dargli il benvenuto oltre a tanti nuovi colleghi magistrati ed avvocati e tra loro il presidente uscente del tribunale, Angelo Mariano Bozza. «Ringrazio tutti perché sono stato accolto con tanto affetto e con tanta amicizia. Spero di poter rendere il servizio altrettanto efficiente, valoroso e prestigioso come quello di chi mi ha preceduto», ha detto il nuovo presidente del tribunale di Pescara.