MUORE FORNAIA DI 34 ANNI STRONCATA DA UN INFARTO

E' accaduto alle ore 6 di questa mattina a Case Molino di Villa Zaccheo (Castellalto). Una giovane donna di 34 anni, che lavorava come fornaia è stata trovata a terra, senza vita da un collega arrivato sul posto, nel forno Antichi Granai, che ha sede proprio a Case Molino. L'allarme è stato immediato, così come l'intervento da parte dei sanitari del 118 ,ma al loro arrivo la donna era morta per un arresto cardiocircolatorio e non c'era purtroppo più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di Giulianova per gli accertamenti del caso