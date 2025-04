L'ATELTICA VOMANO CHIEDE UN IMPIANTO NUOVO E ADEGUATO NELLA VALLATA DEL VOMANO

I risultati ottenuti negli anni dai Club di Atletica Leggera della Provincia di Teramo sono sotto gli occhi di tutti, sia a livello giovanile che assoluto: le uniche note negative rimangono la mancanza di un impianto adeguato nella vallata del Vomano e la necessità di un restyling della pista di Giulianova, come già avvenuto per il Campo Scuola di Teramo dove con un finanziamento di Sport e Salute e del Comune di Teramo la struttura è tornata agli antichi albori. A sostenere la causa è il riconfermato delegato provinciale della FIDAL Teramo Gabriele Di Giuseppe che aggiunge "La Provincia di Teramo da anni esprime società che svolgono attività giovanile e assoluta in ambito nazionale e internazionale, anche senza impianti adeguati. Al momento, l'unico impianto adatto a svolgere tutte le attività nella nostra provincia è il campo scuola di Teramo: è arrivato il momento di sollecitare le istituzioni locali e sportive a mettere a disposizione impianti adeguati che coprano il fabbisogno di tutto il territorio della Provincia di Teramo e in modo particolare della vallata del Vomano dove forte è la richiesta delle società e delle famiglie che vogliono avviare i propri figli all'Atletica leggera. Lavorando all'unisono con i nuovi vertici regionali del Coni Abruzzo riusciremo a sensibilizzare e ad agevolare i Comuni a reperire i finanziamenti necessari a costruire nuove piste di atletica leggera per dare modo alle Società di tutto il territorio provinciale di svolgere le attività in impianti sportivi adeguati alle proprie esigenze. Le Società della nostra provincia competono con Società di altre province o di altre regioni che invece hanno a disposizione adeguati impianti sportivi, necessari per competere a livello nazionale e internazionale".