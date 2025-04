ERA MADRE DI TRE BAMBINI LA GIOVANE FORNAIA TROVATA SENZA VITA

Si chiamava Marika Tulini ed era madre di tre splendidi bambini, la trentaquattrenne morta questa mattina, per un’improvviso attacco di cuore, mentre lavorava nel panificio Granaio Antico, a Casemolino di Castellalto. A trovare la giovane donna, alle 6 del mattino, è stato il titolare dell’attività, che ha subito chiamato i soccorsi, ma glio operatori del 118 nulla hanno potuto per tentare di rianimarla. Una tragedia che ha commosso l’intera provincia; sono state tantissime infatti le persone che si sono interessate delle scomparsa della giovane madre. Solare, gentile, sempre disponibile, Marika era una ragazza dal carattere eccezionale, che sapeva coniugare lavoro e famiglia e che in ogni ambito lasciava un segno della sua anima cortese.