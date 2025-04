IL CASO TERAMO - SAMB / L’ARBITRO AMMETTE IL DOPPIO GIALLO SENZA ROSSO, MA IL GIUDICE SPORTIVO CONFERMA IL RISULTATO

rilevato come la giurisprudenza della Corte Sportiva d'Appello FIGC ha chiarito, in relazione ad una fattispecie speculare, che sia compito degli Organi di Giustizia Sportiva stabilire se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara medesima, essendo la norma "manifestazione delle esigenze di elasticità proprie del sistema disciplinare sportivo"

ritenuto che l'indebita presenza in campo del calciatore Moretti Federico per circa quindici secondi, durante i quali non si è concretizzata e/o finalizzata alcuna azione di gioco, non possa ritenersi rilevante o comunque in grado di inficiare l'intera regolarità della gara, atteso che la concreta assenza di conseguenze significative sul piano agonistico consente di offrire una valutazione puntuale, specificamente riferita al caso di specie, e, in assenza di ragioni ostative, salvaguardare il risultato sportivo conseguito sul