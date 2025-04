ANZIANO FA UN VOLO DI DIVERSI METRI FINENDO IN UN FOSSO A CASALE SAN NICOLA, STA BENE

E' in corso in questo momento (ore 13,30) il recupero di un anziano di 80 anni finito sotto a dei dirupi in località Fosso Scuro a Casale San Nicola. L'uomo ha fatto un volo di diversi metri finendo in una zona difficile per il recupero. Sul posto i Vigili del Fuoco di Teramo con l'elicottero e i sanitari del 118. L'anziano sta bene.