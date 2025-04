DERUBA SUA MADRE E MINACCIA DI DAR FUOCO A SUO COGNATO

Si era intrufolato in casa e, mentre l’anziana madre riposava dopo pranzo, le stava svuotando i cassetti del comò, nella vecchia casa di famiglia a Vacri, nel Chietino. Oro, gioielli, ricordi di una vita che per lui, trentanovenne con una vita sbandata, significavano soldi facili. L’anziana donna, però, si è svegliata e ha colto il figlio letteralmente con la mani nel sacco, cominciando a gridare e richiamando l’attenzione del marito della figlia, che è subito accorso, per cercare di fermare il cognato ladro. Vistosi scoperto, il 39enne ha reagito tirando fuori una tanica e minacciando di dar fuoco al marito della sorella, oltre che alla madre. “Vi ammazzo tutti - gridava - e cercava di farsi strada per fuggire, ma senza riuscirci, anche perché dalla vicina caserma dei Carabinieri è arrivata una pattuglia, che ha bloccato e arrestato l’uomo.