PARCHEGGI SCONTATI? «NOTIZIA TOTALMENTE INFONDATA» LA COSTRUTTORI TERAMANI SMENTISCE FILIPPONI

Facendo seguito alle varie notizie che si susseguono da settimane sulle varie testate giornalistiche laddove la scrivente società, Costruttori Teramani, viene continuamente citata perché già coinvolta in iniziative concluse, è assolutamente opportuno precisare che, ad oggi, la stessa non ha definito né sottoscritto alcun accordo afferente l’adozione di proposte tariffarie per il parcheggio a condizioni differenti da quelle già in essere.

È da ritenersi del tutto infondata la notizia di accordi stipulati con il Comune di Teramo e con il Consorzio Shopping Teramo Centro riguardo l’offerta di abbonamenti mensili nelle strutture in gestione ad un prezzo di € 10,00 IVA inclusa al mese; a tal proposito è stata sottoposta all’Assessore Antonio Filipponi, successivamente ad alcuni incontri, una proposta che ad ora, non ha avuto ancora seguito e tiene conto dei costi e del PEF in vigore, così come deve essere.

E' utile a tutti ricordare che Costruttori Teramani applica tariffe per la sosta tra le più basse in Italia: si parte da un'offerta di abbonamenti annuali ad un prezzo di € 426,22+ IVA (ovvero € 1,16 + IVA al giorno) sino ad arrivare a soluzioni anche più elastiche (abbonamenti mensili e trimestrali) per la soddisfazione dell’utenza.

Come Consiglio di Amministrazione rammentiamo che la nostra disponibilità ad ascoltare e andare incontro ad ogni singola necessità non è mai mancata, al contrario è stata sempre garantita, tuttavia riscontriamo, purtroppo, che veniamo sempre considerati come “gli ultimi della lista” in quanto mai invitati ai tavoli istituzionali, ma sempre chiamati a subire richieste finali in cui ci vengono avanzate solo pretese, senza la minima possibilità di coinvolgimento per la costruzione del rilancio cittadino.

Si ritengono doverose le precisazioni di cui sopra nei confronti della Città di Teramo e dei nostri attuali clienti/abbonati, al fine di evitare inutili fraintendimenti, ribadendo la nostra disponibilità nel concertare un piano di proposte idonee a chi ha esigenza di sostare in città sia per impegni lavorativi, sia perché ivi residenti.

COSTRUTTORI TERAMANI SRL Il Consiglio di Amministrazione